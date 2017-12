Coréia do Norte critica transferência de porta-aviões norte-americano A Coréia do Norte acusou os EUA, nesta segunda-feira, de agressão militar pela possibilidade de transferência de um porta-aviões para Guam ou para o Havaí. A acusação se dá em meio ao enfrentamento causado pelos planos da Coréia do Norte de desenvolver armas nucleares. Na semana passada, o comandante da frota norte-americana no Pacífico declarou que um porta-aviões seria enviado dos EUA para Guam ou Havaí, mas ainda não foi tomada uma decisão definitiva sobre a transferência. A marinha norte-americana têm cinco porta-aviões deste tipo em sua costa oeste, seis na leste e um no Japão.