Coréia do Norte culpa EUA por crise A Coréia do Norte acusou os EUA de provocarem a atual crise ao não cumprirem com o compromisso de fornecer energia ao país asiático, prejudicando a reconciliação intercoreana e planejando a guerra contra o Norte. Ao mesmo tempo, o governo de Pyongyang reiterou que o único meio de resolver o impasse nuclear é por meio de conversações diretas com os EUA. Washington insiste que a Coréia do Norte deve primeiro abandonar suas ambições nucleares. Dois principais jornais da Coréia do Norte - que reativou nesta semana seu reator nuclear - atacaram os EUA hoje, dizendo que Washington está cheio de políticos imbecis, com uma selvagem ambição de invadir o Norte.