Coréia do Norte defende reativação de usinas nucleares O governo da Coréia do Norte advertiu a Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA) que retirará os lacres e as câmeras de vigilância de suas centrais nucleares, caso a agência não o faça. As autoridades de Pyongyang anunciaram na quinta-feira a reabertura de suas usinas nucleares, depois que os Estados Unidos pararam de enviar petróleo à Coréia, em represália ao programa secreto de armas nucleares mantido pelo país. Hoje, o governo norte-coreano defendeu como "justa" sua decisão de reativar suas usinas nucleares, fechadas depois da assinatura de um acordo com os Estados Unidos em 1994, que previa o fornecimento de petróleo para o país comunista.