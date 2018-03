Coréia do Norte derruba torre de resfriamento de usina nuclear A Coréia do Norte derrubou a torre de resfriamento de uma usina nuclear na sexta-feira, informou uma emissora sul-coreana. A medida é uma tentativa do regime comunista de mostrar comprometimento com um acordo sobre desarmamento nuclear, um dia após entregar uma lista de seus planos atômicos. Potências mundiais ainda terão de verificar as alegações que Pyongyang fez em seu inventário atômico. A emissora sul-coreana MBC, uma das cinco organizações estrangeiras de imprensa a presenciar a derrubada da torre na usina de Yongbyon, disse que a torre foi colocada no chão à tarde e que, em breve, divulgará um vídeo do ocorrido. A fumaça que saiu da torre, detectada por fotos de satélite, foram os sinais mais visíveis da operação na usina nuclear, desenhada para produzir plutônio para armas nucleares. Uma outra emissora da Coréia do Sul citou uma fonte de alto escalão do governo do país que teria dito que as negociações entre seis países sobre o programa nuclear norte-coreano podem ser retomadas na semana que vem. O enviado norte-americano às negociações, Chritopher Hill, disse na sexta-feira no Japão que todas as partes envolvidas no processo receberam uma cópia da declaração norte-coreana e agora verificarão seu conteúdo. O presidente dos EUA, George W. Bush, recebeu a declaração com cautela na quinta-feira, mas alertou a Coréia do Norte, que testou um dispositivo nuclear em outubro de 2006, que enfrentará "consequências" caso não divulgue totalmente suas operações e não continue a desmontar seu programa nuclear. Em resposta à lista norte-coreana, Bush deu um passo na direção de tirar a Coréia do Norte da lista de Estados que patrocinam o terrorismo e emitiu uma proclamação levantando sanções impostas ao país comunista. (Reportagem adicional de Rhee So-eui)