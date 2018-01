Coréia do Norte desmente teste de míssil O vice-chanceler norte-coreano, Choe Su-hon, desmentiu e qualificou de especulação a notícia de que seu país se prepara para testar um míssil que pode atingir qualquer parte do Japão, informou neste sábado a agência japonesa Kyodo. Em uma reunião em Nova York, Choe disse que a Coréia do Norte só participará de negociações sobre seu programa nuclear quando a situação permitir.