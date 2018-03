Coréia do Norte destrói torre de refrigeração de Yongbyon A Coréia do Norte destruiu nesta sexta-feira, 27, a torre de refrigeração da usina nuclear de Yongbyon, a principal instalação atômica do regime comunista, informou a agência sul-coreana Yonhap. Este ato, de forte caráter simbólico, acontece um dia depois de Pyongyang entregar à China a declaração de seu potencial nuclear e de os Estados Unidos responderem com a promessa de tirar a Coréia do Norte de sua lista de países patrocinadores do terrorismo.