Coreia do Norte dialoga com UE sobre Direitos Humanos Uma porta-voz da União Europeia confirmou nesta sexta-feira que a Coreia do Norte convidou o representante especial do grupo para os Direitos Humanos, Stavros Lambrinidis, a visitar o país. O convite representa um passo significativo em relação à abertura do diálogo com Pyongyang sobre o tema, que desde 2003 não discute a questão em viés diplomático.