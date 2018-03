Coréia do Norte diz estar preparada para conversar com os EUA A Coréia do Norte afirmou que a tensão em torno de seu projeto nuclear pode ser resolvida se os EUA concordarem em negociar um tratado de não agressão. O país se recusa a interromper seus trabalhos em projetos nucleares por pressão dos EUA. A Coréia no Norte informou que não aceitará nenhuma pré-condição imposta pelos EUA para a conversa. O governo Bush insiste que os norte-coreanos interrompam seus trabalhos nucleares antes de iniciar as negociações. A tensão entre os dois países começou com a decisão da Coréia do Norte de recomeçar a desenvolver projetos baseados em plutônio, o que gerou protestos pelo mundo. Há o temor de que o programa nuclear norte-coreano inclua a produção de armas.