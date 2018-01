Coréia do Norte diz estar pronta para a guerra A Coréia do Norte anunciou hoje estar pronta para uma guerra em que levaria "derrota e morte" aos Estados Unidos. A ameaça foi feita no jornal Rodong Sinmun, do partido governista norte-coreano. Na quinta-feira, a comunista Coréia do Norte já fizera subir a temperatura anunciando que reativaria um reator nuclear paralisado desde 1994 e suspeito de produzir urânio enriquecido para fabricação de bombas nucleares. "O Exército e o povo da Coréia do Norte estão totalmente preparados para uma batalha de morte com os ianques", disse o jornal do partido.