Coréia do Norte diz estar pronta para negociar programa de armas nucleares A Coréia do Norte disse hoje que está pronta para discutir seu programa de armas nucleares. A Coréia do Sul avisa que o assunto poderia crescer e se transformar numa crise de segurança envolvendo toda a península. A promessa do presidente da Assembléia Popular Suprema da Coréia do Norte, Kim Yong Nam, para resolver o problema por meio do diálogo, não estava de acordo com as exigências dos EUA por uma imediata suspensão das atividades nucleares que violem os acordos internacionais. Além disso, a promessa tinha uma condição: Kim disse a delegados sul-coreanos que viajaram a Pyongyang que as conversações dependiam da vontade de Washington de retirar sua "política hostil" em relação à Coréia do Norte. A Coréia do Norte acusa há tempos Washington de planejar arruinar seu sistema comunista, e até de usar soldados norte-americanos baseados na Coréia do Sul como a vanguarda de uma eventual invasão do país. "Se os Estados Unidos querem retirar sua política hostil em relação à Coréia do Norte, então estamos prontos para resolver os problemas de segurança por meio do diálogo", dizem notícias publicadas na Coréia do Sul, que citaram Kim. Tendo em mente a crise de 1994 em torno de um programa nuclear norte-coreano que quase levou à guerra, o delegado-chefe da Coréia do Sul, Jeong Se-hyun, disse a Kim que "não se deveria permitir que esse assunto criasse outra crise de segurança na península coreana". "As relações entre as duas Coréias podem avançar significativamente apenas quando o tema nuclear for resolvido de forma pacífica", afirmam notícias que citaram as palavras de Jeong, ministro de unificação da Coréia do Sul. Bush O presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, informou que trabalhará com seus aliados para persuadir o líder norte-coreano Kim Jong Il a abdicar do programa de armas nucleares mantido por seu país. "Temos de convencer Kim Jong Il a se desarmar pelo bem da paz", disse o presidente norte-americano. "Eu vejo isto como uma oportunidade para trabalharmos com nossos amigos da região, e também com outros países da região, para nos aliarmos contra a proliferação de armas sérias e para convencer Kim Jong Il de que ele deve desarmar-se", disse Bush ao término de uma reunião com George Robertson, o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). "Eu acredito que podemos lidar pacificamente com esta ameaça, particularmente se trabalharmos juntos", comentou o presidente, em sua primeira declaração pública desde que fontes do governo revelaram na semana passada que a Coréia do Norte admitiu estar tentando desenvolver armas nucleares, em violação a um acordo assinado por Washington e Pyongyang em 1994. Bush qualificou o desdobramento como perturbador.