Coréia do Norte diz que bloqueio causará uma guerra A Coréia do Norte advertiu nesta terça-feira que qualquer bloqueio que lhe for imposto poderá provocar uma guerra regional, da qual o Japão não estaria excluído. A advertência foi feita em momentos em que os EUA e seus aliados na região, em especial Japão e Austrália, começaram a deter embarcações norte-coreanas que poderiam estar sendo utilizadas por Pyongyang para o tráfico ilegal de drogas, armas e dinheiro falso para financiar seu regime e seu suposto programa de armas nucleares. O principal jornal oficial de Pyongyang, o Rodong Sinmum, disse que as ações de Washington ?para fazer ?um cerco internacional? e impor um bloqueio contra (o Norte) são deliberadas e premeditadas, com o objetivo de iniciar uma guerra na Península Coreana?. ?Ninguém pode assegurar que esta operação de bloqueio não possa levar a graves acontecimentos como uma guerra sem restrições, disse o Rodong em comentários divulgados pela agência oficial KCNA. A Coréia do Norte acusou o Japão de tornar-se ?uma base para a agressão americana? ao cooperar com o que qualificou como um plano americano para ?isolar e sufocar? o empobrecido país comunista. ?Em caso de uma guerra que se inicie na Península Coreana, imediatamente ela se estenderá ao Japão?, disse o Rodong, indicando que a Coréia do Norte atacará ?todos os lugares onde estiverem os agressores?.