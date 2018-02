Coréia do Norte diz que buscará diálogo com o Sul A Coréia do Norte anunciou que buscará o diálogo com a Coréia do Sul, apesar do recente confronto naval entre os dois países, mas posteriormente acusou os Estados Unidos e os sul-coreanos de quererem provocar um confronto armado. O Comitê para a Reunificação Pacífica da Coréia do Norte, uma agência governamental que trata das relações com a Coréia do Sul, afirmou hoje que Pyongyang irá honrar acordos anteriores visando à reunificação com a Coréia do Sul. "Empenharemos todos os esforços para promover com tranqüilidade o diálogo e cooperação, como os dois lados concordaram sob a bandeira dos comunicados conjuntos de 4 de julho e 15 de junho", anunciou o comitê, cinco dias depois do conflito que deixou quatro marinheiros sul-coreanos mortos. O anúncio refere-se ao comunicado conjunto de 4 de julho de 1972, no qual as duas Coréias concordaram em trabalhar por uma reunificação pacífica da península. Elas assinaram um acordo semelhante em 15 de junho de 2000, depois que seus líderes promoveram uma histórica cúpula. O anúncio de hoje foi divulgado pela Agência de Notícias Central Coreana, ou KCNA. A Coréia do Sul não respondeu imediatamente. Horas depois da divulgação do anúncio, autoridades norte-coreanas reuniram-se em Pyongyang e ouviram um relatório do governo descrevendo o confronto naval de sábado como "uma continuação das ações belicistas das forças militares sul-coreanas contra o Norte, a paz e a reunificação", segundo a KCNA. "As autoridades sul-coreanas deveriam parar com tais ações que promovem a confrontação e antipatia entre o Norte e o Sul", afirmou Yang Hyong Sop, vice-presidente do Presidium da Assembléia Popular Suprema do Norte, de acordo com a KCNA. Yang também acusou Washington de "levar a situação na península Coreana para a beira do confronto" depois que o presidente George W. Bush rotulou o Estado comunista como integrante de um "eixo do mal", junto com o Irã e Iraque. Em Seul, cerca de 8.000 veteranos sul-coreanos promoveram hoje duas manifestações distintas exortando o governo a rever sua política conciliatória em relação ao Norte. Eles queimaram bonecos representando o líder norte-coreano Kim Jong Il.