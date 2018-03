Coreia do Norte diz que está pronta para testar um míssil intercontinental a ‘qualquer momento’

SEUL - A Coreia do Norte afirmou nesta quarta-feira, 31, que está pronta para realizar um teste de um míssil balístico intercontinental (ICBM) "a qualquer momento", um dia depois do ensaio de intercepção deste tipo de projétil feito pelos EUA.

As Forças Armadas norte-coreanas "estão prontas para a realização de um teste real de um ICBM a qualquer momento e lugar, apenas aguardando uma ordem do líder supremo", Kim Jong-un, segundo diz um artigo do jornal Rodong Sinmun, meio oficial do Partido dos Trabalhadores da Coreia do Norte.

O próprio Kim disse em seu anúncio de ano-novo que o país estava na fase final do desenvolvimento de um míssil deste tipo, e no futuro pode alcançar o território americano com uma arma nuclear, o que daria ao regime um recurso importante para sua sobrevivência.

No texto divulgado pela agência de notícias estatal KCNA e em que o regime de Pyongyang analisa o teste americano, os norte-coreanos afirmam que nenhuma força estrangeira poderá frear os avanços do país asiático, "uma potência nuclear e de mísseis no Oriente".

A Coreia do Norte disse que seguirá fortalecendo sua capacidade de "autodefesa" diante da "política hostil" dos EUA e advertiu que o governo do presidente Donald Trump tome "a decisão correta", já que se encontra "entre a vida e a morte".

A mensagem de Pyongyang chega um dia depois de Washington ter realizado, com sucesso, em sua costa ocidental um teste de intercepção de um míssil balístico intercontinental, em meio à crescente tensão militar com a Coreia do Norte. / EFE