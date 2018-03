Coréia do Norte diz que está pronta para teste nuclear A Coréia do Norte comunicou aos EUA que está preparada para fazer um teste nuclear se Washington não responder positivamente as propostas para resolver a crise sobre o programa atômico, disseram fontes norte-coreanas e japonesas citadas pelo Asahi Shimbun. Segundo o jornal japonês, o teste poderia ser em setembro. Pyongyang também qualificou de ?farsa? a celebração na Coréia do Sul, hoje, dos 50 anos do armistício que encerrou a Guerra da Coréia.