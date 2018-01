Coréia do Norte diz que EUA querem derrubar governo Washington garante estar buscando uma solução pacífica para a crise com a Coréia do Norte sobre o desenvolvimento de armas nucleares. Mas Pyongyang acusa os Estados Unidos, após sua vitória no Iraque, de planejarem derrubar outro membro do chamado "eixo do mal". "Os EUA estão ficando desvairados com sua algazarra nuclear, a fim de isolar e sufocar" a Coréia do Norte, escreveu num comentário hoje o jornal oficial Rodong Sinmun, um dia antes de planejadas discussões em Pequim entre autoridades americanas, chinesas e norte-coreanas. Uma mudança de liderança na Coréia do Norte não é uma política oficial dos EUA, e a Coréia do Sul, um aliado próximo de Washington, iria se opor firmemente a tal objetivo devido aos riscos de um levante social e um conflito militar. Alimentando o debate sobre as intenções dos EUA, The New York Times publicou esta semana que um memorando do Pentágono que recomendava que Washington se unisse a Pequim para pressionar diplomaticamente pelo afastamento da liderança da Coréia do Norte. O jornal escreveu que o memorando confidencial circulou entre membros-chave da administração Bush, e que ele havia sido elaborado por funcionários que se opõem às conversações, que podem vir a beneficiar economicamente a Coréia do Norte. O NYT afirmou que o memorando parece estar em desacordo com o tratamento dado à questão pelo Departamento de Estado dos EUA, que tenta convencer o líder norte-coreano Kim Jong Il de que Washington não busca derrubá-lo. Críticos das intenções do Pentágono dizem que é absurdo esperar que a China, um tradicional aliado da Coréia do Norte, participe de esforços dos EUA para derrubar Kim.