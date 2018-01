Coréia do Norte diz que pode retaliar EUA A Coréia do Norte advertiu, nesta sexta-feira, que o território continental dos Estados Unidos "não será um local seguro", se Washington resolver atacá-la com armas nucleares. Pelo terceiro dia consecutivo, a Coréia do Norte acusou o governo dos EUA de planejar uma guerra nuclear na península coreana e alertou que tem capacidade de retaliar. "Se os Estados Unidos infligirem um holocausto nuclear sobre a República Popular Democrática da Coréia, o território continental deles também não será um local seguro", publicou o Rodong Sinmun, o jornal oficial do governista Partido dos Trabalhadores. O comentário publicado pelo Rodong, divulgado pela Agência Coreana Central de Notícias, avisa que o país asiático está "totalmente pronto para lidar com um guerra nuclear". A capacidade nuclear da Coréia do Norte nunca foi oficialmente verificada. Mas a CIA (serviço secreto norte-americano) acredita que o país tenha plutônio suficiente para construir uma ou duas bombas atômicas.