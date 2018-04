Coreia do Norte diz que prendeu americano perto na fronteira

A Coreia do Norte afirmou nesta quinta-feira, 28, que prendeu um cidadão americano, após ele ter entrado ilegalmente no país vindo da China. Foi o segundo relato sobre uma prisão do tipo nas últimas semanas.

O homem foi detido na segunda-feira e está sob investigação, segundo um breve despacho da agência estatal norte-coreana KCNA. A agência não identificou o homem, nem deu detalhes.

Em Washington, funcionários do Departamento de Estado ainda não comentaram o caso. No fim do mês passado, Pyongyang afirmou que havia prendido outro cidadão norte-americano, que também estaria ilegal no país após entrar pela China.

Neste caso de dezembro, acredita-se que o homem seja o missionário americano Robert Park. Ativistas sul-coreanos disseram que ele havia cruzado a fronteira dias antes, para chamar a atenção para a situação dos direitos humanos na Coreia do Norte.

Autoridades americanas ainda tentam conseguir acesso consular a esse cidadão, disse um porta-voz do Departamento de Estado na quarta-feira. Os EUA tentam esse contato através da embaixada da Suécia em Pyongyang, já que Washington não possui laços diplomáticos com a Coreia do Norte. EUA e Coreia do Norte estão tecnicamente em guerra, pois a Guerra da Coreia (1950-53) não terminou em um tratado de paz, mas sim com uma trégua.