Coréia do Norte diz que só armas poderosas evitam ataque Um dia depois de o Conselho de Segurança da ONU ter expressado preocupação com o programa nuclear da Coréia do Norte, Pyongyang afirmou que a guerra do Iraque provou a necessidade de se ter uma grande capacidade militar, como forma de evitar um ataque dos Estados Unidos. Traçando um paralelo com as ações dos EUA no Iraque, a Coréia do Norte disse que curvar-se a exigências para abandonar o que Washington classifica como seu programa de desenvolvimento de armas nucleares levaria a inspeções e desarmamento, abrindo caminho para uma invasão americana. "A guerra do Iraque, lançada pelo ataque preventivo dos EUA, prova claramente que uma guerra só pode ser evitada e a segurança de um país e de uma nação só pode ser assegurada quando se tem uma força de contenção física", divulgou a agência de notícias norte-coreana, KCNA. Ela não se referiu especificamente a uma contenção com armas nucleares.