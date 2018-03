Coréia do Norte diz que tem armas nucleares por causa dos EUA A Coréia do Norte disse hoje não ter outra opção que a de continuar com seu programa nuclear enquanto os Estados Unidos mantiverem uma política hostil e com ameaça nuclear? contra a Coréia do Norte, informou nesta segunda-feira a agência estatal de notícias KCNA. Segundo o comunicado, o objetivo do país em ter armas nucleares não é chantagear, mas reduzir sua própria força bélica convencional e gerar empregos e dinheiro para a reconstrução econômica e o bem-estar da população. O governo norte-coreano termina o comunicado afirmando estar disposto a resolver o impasse com os Estados Unidos, iniciado em outubro do ano passado, mas acrescenta que Washington precisa deixar de lados as hostilidades. Nesta segunda, o presidente sul-coreano, Roh Moo Hyun , disse durante um discurso no Parlamento do Japão que não é possível tolerar a Coréia do Norte com armas nucleares. ?Acredito que esta situação deve ser solucionada de forma pacífica e através do diálogo?, enfatizou Hyun.