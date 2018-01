Coréia do Norte diz que vai ignorar decisão da ONU A Coréia no Norte avisou neste sábado que pretende ignorar qualquer resolução da ONU a respeito do suposto programa de desenvolvimento de armas nucleares do país. O Conselho de Segurança das Nações Unidas prepara-se para discutir o impasse internacional criado pela crise nuclear entre a Coréia e os Estados Unidos. ?A questão nuclear da Península Coreana não é algo que se deva discutir nas Nações Unidas?, disse a agência de notícias do governo de Pyongyang, a KCNA. A Coréia do Norte ?não reconhecerá e declarará nulo qualquer resolução ou documento sobre a questão nuclear?, disse a KCNA, segundo a agência Yonhap, da Coréia do Sul. O Conselho de Segurança deve tratar do tema na quarta-feira. Pyongyang rejeita o envolvimento da ONU, dizendo que seu único problema é com os Estados Unidos e exigindo conversações diretas com Washington. ?As Nações Unidas parecem ter perdido sua autoridade por causa da invasão do Iraque pelos EUA?, disse a KCNA. ?É ridículo para o CS falar em administrar a questão nuclear (coreana)?. No entanto, a KCNA pediu que a ONU ?denuncie os Estados Unidos por detonar uma crise nuclear na Península Coreana?. Os Estados Unidos querem conversações multilaterais sobre o assunto, e pressiona o Conselho a emitir uma declaração condenando Pyongyang por falhar em cumprir seus compromissos para conter a proliferação de armas nucleares. A China, que tem laços com o regime de Pyongyang e dispõe de poder de veto no Conselho, vem se recusando a sequer discutir tal declaração. O Conselho de 15 membros poderia vir a impor sanções contra a Coréia do Norte se uma solução política não for encontrada - algo que o regime comunista norte-coreano já declarou que seria visto como uma declaração de guerra.