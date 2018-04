Coreia do Norte diz que vai lançar satélite ao espaço

A Coreia do Norte anuncia que está se preparando para lançar um satélite em órbita, na referência mais clara, feita até agora, a um lançamento iminente que, países vizinhos e os EUA suspeitam, será na verdade o teste de um míssil de longo alcance. A declaração, da agência norte-coreana de tecnologia espacial, surge em meio à preocupação crescente da comunidade internacional de que o país comunista estaria se preparando para disparar uma versão de seu míssil mais avançado, capaz de alcançar os Estados Unidos, nos próximos dias, em violação de uma resolução do Conselho de segurança das Nações Unidas. A Coreia do Norte reafirmou, na última semana, que se vê no direito de buscar o "desenvolvimento espacial", palavras que o país já usou, no passado, para disfarçar o disparo de mísseis. Em 1998, a Coreia do Norte fez um disparo de teste de um míssil balístico Taepodong-1 por sobre o Japão, e em seguida alegou ter colocado um satélite em órbita. "As preparações para o lançamento do satélite experimental de comunicações Kwangmyongsong-2 por meio do foguete Unha-2 seguem a passo rápido" na base de lançamento de Hwadae, informa a agência de notícias oficial KCNA.