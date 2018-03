Coréia do Norte diz que venceria uma guerra nuclear A Coréia do Norte afirmou nesta segunda-feira que ganharia uma guerra nuclear contra os Estados Unidos. A afirmação foi divulgada pela rádio estatal norte-coreana. ?Em um conflito nuclear a vitória será nossa. Sempre fomos duros e daremos uma resposta dura. A bandeira vermelha da política do Exército norte-coreano será a primeira a tremular?, anunciou uma transmissão captada pela agência de notícias Yonhap, da Coréia do Sul. Os Estados Unidos e seus aliados estão pressionando os norte-coreanos para que abandone seu programa de armas nucleares. Mas o regime de Pyongyang quer primeiro manter negociações diretas com os Estados Unidos e firmar um tratado de não agressão com Washington. No início deste ano, a Coréia do Norte expulsou os inspetores de armas da ONU e se retirou do Tratado de Não Proliferação de Amas Nucleares. Além disso, o governo de Pyongyang afirmou que voltaria a reativar um reator que pode produzir plutônio.