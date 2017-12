Em resposta a teste da Coreia do Norte, EUA e Seul testam míssil balístico

WASHINGTON - Como resposta ao teste de míssil balístico intercontinental (ICBM, na sigla em inglês) da Coreia do Norte, Estados Unidos e Coreia do Sul realizaram um teste conjunto de míssil balístico no Mar do Leste (Mar do Japão). Segundo o Exército americano, esse teste afirma o "rígido compromisso" americano em defender a Coreia do Sul das "ações ilegais" de Pyongyang. O Exército também anunciou o lançamento de mísseis táticos superfície-superfície nas águas da Costa Leste sul-coreana.

De acordo com a agência de notícias estatal da Coreia do Norte, o míssil balístico intercontinental testado pelo país tem a capacidade de carregar uma ogiva nuclear de grande porte. O regime norte-coreano ainda ameaçou Washington, ao comentar que tem como objetivo desenvolver um ICBM capaz de atingir os EUA ainda neste ano e não irá negociar a menos que os EUA amenizem as ameaças.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, confirmou nesta terça-feira, 4, que o míssil testado pela Coreia do Norte era um míssil balístico intercontinental e o lançamento representa "uma nova escalada de ameaça aos EUA, aos nossos aliados e parceiros, à região e ao mundo".

O novo míssil voou por mais tempo do que qualquer outro de teste norte-coreano feito até hoje, totalizando 37 minutos, o que significa que o regime de Kim Jong-un teria capacidade de atingir o Alasca.

Esta é a primeira vez que o governo em Pyongyang consegue lançar um míssil com essas características. O Pentágono continua investigando a ação para dar uma análise mais detalhada do teste, o 11.º deste ano.

A Coreia do Norte informara que seu teste de míssil balístico intercontinental tinha sido um sucesso. De acordo com um boletim de notícias especial da emissora estatal norte-coreana, o lançamento "histórico" do míssil Hwasong-14 foi supervisionado pelo líder do país, Kim Jong-un.

O míssil alcançou uma altitude de 2.802 km e sobrevoou uma distância de 933 km, segundo a emissora. O Ministério de Defesa do Japão calculou que o míssil "alcançou uma altitude que superou 2,5 mil km, voou durante cerca de 40 minutos, percorreu 900 km e caiu no Mar do Japão (Mar do Leste)".

Em uma reação ao lançamento, o presidente dos EUA, Donald Trump, disse no Twitter: "Este cara não tem algo melhor para fazer com sua vida?", em referência a Kim. "É difícil acreditar que Japão e Coreia do Sul vão suportar isto por muito mais tempo", completou.

North Korea has just launched another missile. Does this guy have anything better to do with his life? Hard to believe that South Korea..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

....and Japan will put up with this much longer. Perhaps China will put a heavy move on North Korea and end this nonsense once and for all! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 4, 2017

Aliada histórica do regime norte-coreano, a China pediu "contenção" a todas as partes e esforços para superar de forma pacífica as tensões. O presidente chinês, Xi Jinping, que viajou na véspera a Moscou, concordou com o colega russo, Vladimir Putin, sobre a necessidade de "diálogo e negociação", informou a agência de notícias estatal Xinhua.

Potência nuclear. A Coreia do Norte é uma "potência nuclear forte" dotada de um "ICBM muito poderoso que pode alcançar qualquer lugar do mundo", anunciou a televisão estatal do país. "O teste com êxito de um ICBM é um avanço maior na história de nossa república", completou a emissora.

O canal exibiu imagens da ordem de Kim Jong-un, com data de segunda-feira e escrita a mão, na qual o dirigente determina o teste.

A Coreia do Norte, que dispõe de um pequeno arsenal atômico, tenta produzir mísseis ICBM para alcançar o território americano. Pyongyang justifica os programas com a ameaça representada pelos EUA, país que mantém 28 mil soldados em bases na Coreia do Sul.

A escalada de tensão, no Dia da Independência dos EUA, ocorre uma semana depois de um encontro de Trump com o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, para examinar a "ameaça" do regime comunista.

David Wright, analista da ONG Union of Concerned Scientists, afirmou que a Coreia do Norte conseguiu aumentar o alcance de seus mísseis e este último foguete, por suas características, poderia ter atingido "qualquer ponto do Alasca".

Após o encontro com o presidente sul-coreano na semana passada em Washington, Trump afirmou que a "ameaça" norte-coreana exigia uma "resposta firme".

Pyongyang lançou vários mísseis desde a chegada de Moon ao poder. Ele é favorável à adoção de mais sanções para impedir que o país vizinho desenvolva seu arsenal nuclear, mas também não fechou a porta ao diálogo. / AFP, REUTERS, EFE e AP