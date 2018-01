Coréia do Norte e China preparam conversações sobre tema nuclear A Coréia do Norte discutiu com a China, sua principal aliada, sobre as conversações multilaterais que serão mantidas sobre o programa nuclear norte-coreano, disse nesta sexta-feira a imprensa local. O vice-ministro de Relações Exteriores chinês, Wang Yi, reuniu-se hoje com seu colega norte-coreano Kang Sok-ju, disse a agência norte-coreana KCNA. Kang é um amigo do líder comunista Kim Jong Il. O enviado chinês também conversou com o vice-chanceler norte-coreano na quinta-feira, acrescentou, e ?trocaram opiniões sobre o diálogo entre seis participantes para abordar o tema nuclear entre a Coréia do Norte e os EUA?. A KCNA disse que os representantes ?destacaram a necessidade de receber um resposta dos EUA à proposta feita por Pyongyang em Pequim em abril ... durante as próximas negociações de seis participantes?. Na semana passada, a Coréia do Norte concordou em conversar com EUA, China, Rússia, Japão e Coréia do Sul para discutir sobre o fim do seu programa para construir armas atômicas. Nas conversações de abril, Pyongyang propôs desistir de seu programa nuclear em troca de uma garantia de segurança e assistência econômica por parte de Washington. A data e o local do encontro entre os seis participantes das conversações ainda não foram definidos.