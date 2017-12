Coréia do Norte e China voltarão a discutir crise nuclear Numa decisão aplaudida pelos Estados Unidos, China e Coréia do Norte chegaram a um acordo para a realização de uma segunda rodada de negociações multilaterais sobre a desativação do projeto militar atômico norte-coreano, informou a Agência Nova China, sem citar datas. Devem participar das conversações Coréia do Norte, Estados Unidos, Coréia do Sul, China, Rússia e Japão. "Estamos otimistas com a decisão norte-coreana de continuar as negociações", reagiu, em Washington, um porta-voz da Casa Branca.