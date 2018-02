Coréia do Norte entrega detalhes do programa nuclear aos EUA

A Coréia do Norte entregou nesta quinta-feira, 8, aos Estados Unidos os documentos exigidos por Washington como parte das negociações para o desarmamento nuclear do recluso país comunista, revelou uma fonte no alto escalão da diplomacia americana. O diplomata disse à Associated Press que representantes norte-coreanos entregaram registros técnicos de um reator usado para a fabricação de combustível para bombas nucleares a um emissário americano durante encontro realizado nesta quinta em Pyongyang. A apresentação dos registros, entregues ao diplomata americano Sung Kim, é uma exigência da Casa Branca para levar adiante o processo que prevê p desmantelamento do programa nuclear bélico da Coréia do Norte em troca de ajuda energética ao país asiático. A fonte diplomática exigiu anonimato.