´Coréia do Norte está flexivel na negociações´, diz sul-coreano A Coréia do Norte tem se mostrado "flexível" nas reuniões sobre seu programa nuclear, disse o ministro para assuntos estrangeiros da Coréia do Sul nesta quarta-feira. Isto pode indicar que as conversas internacionais podem progredir ao serem retomadas. ?A Coréia do Sul e os Estados Unidos apresentaram uma proposta que visa a execução do acordo de 19 de setembro e a Coréia do Norte está mostrando flexibilidade desta vez?, disse Song Min-soon aos repórteres. Ele se referiu ao acordo de setembro de 2005, quando a Coréia do Norte se comprometeu em abandonar seu programa nuclear em que o norte prometeu para abandonar seu programa nuclear em troca de assistência e segurança. Song não deu detalhes sobre a proposta, disse apenas que as negociações ainda estão sendo feitas.