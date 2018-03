Coréia do Norte estuda reação a escudo antimísseis dos EUA

A Coréia do Norte condenou o desenvolvimento de um sistema defensivo antimísseis americano e afirmou que está se vendo obrigada a estudar medidas contra a ameaça dos Estados Unidos, informou a agência sul-coreana "Yonhap". "Os EUA dizem que seu sistema defensivo antimísseis é para se proteger dos ataques norte-coreanos e iranianos, mas isso é uma desculpa infantil", disse um porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Coréia do Norte. As declarações foram dadas à agência oficial de informação do regime norte-coreano, a "KCNA". "Como os esforços dos EUA intensificam uma corrida armamentista, nós nos vemos forçados a fortalecer nossa capacidade de dissuasão militar para a autodefesa", acrescentou a fonte. O Ministério de Relações Exteriores norte-coreano afirmou ainda que os americanos tiveram muitas oportunidades de "resolver o problema dos mísseis de forma dialogada, e não usando todo o seu capital". O Governo de George W. Bush considerou "fracassados" os acordos para reduzir as tensões entre EUA e Coréia do Norte, devido às constantes demoras do regime norte-coreano para desmantelar seu programa nuclear, segundo a "Yonhap".