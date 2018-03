Coréia do Norte exige fim de propaganda anticomunista do sul

A Coréia do Norte ameaçou nesta segunda-feira, 27, expulsar os sul-coreanos que trabalham no país se a Coréia do Sul não impedir que um grupo de ativistas lance panfletos anticomunistas, afirmou um funcionário da Defesa de Seul. Funcionários militares apresentaram o pedido aos homólogos sul-coreanos durante uma breve reunião fronteiriça de 20 minutos, a segunda oficial entre os rivais desde que o norte rompeu relações, em fevereiro deste ano. Os norte-coreanos reiteraram a ameaça que fizeram durante as negociações no início do mês, de que expulsariam os sul-coreanos que trabalham no norte se o grupo continuar lançando panfletos, afirmou o coronel Lee Sang-cheol, chefe do Ministério da Defesa. Os projetos conjuntos são desenvolvidos em um parque industrial da cidade fronteiriça de Kaesong e em um balneário de Diamond Mountain. Em 2004, as duas Coréias aceitaram colocar fim a décadas de uma guerra de propaganda escrita, de mensagens por alto-falantes e transmissões de rádio. Porém, ativistas sul-coreanos continuaram lançando panfletos contra Pyongyang, e o governo sul-coreano alega que não pode impedi-los por conta da liberdade de expressão. Os funcionários militares sul-coreanos disseram que o governo de Seul pedirá para que o grupo pare de lançar panfletos. Os funcionários ainda pediram para que o norte deixe de "caluniar" o presidente da Coréia do Sul, Li Muyung-bak, pelos meios de comunicação estatal. Os ativistas continuaram sua campanha nesta segunda-feira, enviando balões com 100 mil panfletos condenando o líder norte-coreano Kim Jong Il. Alguns textos assinalavam os problemas de saúde de Kim, enquanto outros incentivavam uma reação do povo norte-coreano.