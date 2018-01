Coréia do Norte exige mudança de atitude dos EUA A Coréia do Norte advertiu hoje que a resolução da crise que a opõe aos Estados Unidos, provocada pelo programa nuclear norte-coreano, depende de uma mudança de atitude de Washington relativamente a Pyongyang. Esta posição foi expressa por ocasião das discussões tripartidas entre Coréia do Norte, Estados Unidos e China, iniciadas quarta-feira em Pequim, e que constituem o primeiro encontro dos últimos seis meses entre responsáveis norte- americanos e norte-coreanos para discutir a questão do programa nuclear. "Os Estados Unidos devem mostrar a sua vontade política de realizar uma reorientação corajosa da sua política de hostilidade para com a Coréia do Norte e prová-la na prática", afirma a agência oficial norte-coreana "KCNA", recebida em Seul. A agência acrescenta que tal mudança constitui "a chave para permitir negociações proveitosas a fim de responder às expectativas e inquietações da comunidade internacional". A primeira jornada de conversações decorreu envolta em grande segredo, e à saída das reuniões o subsecretário de Estado norte-americano James Kelly limitou-se a afirmar que "não há nada a dizer". A parte chinesa é representada no encontro por Fu Ying, e a norte-coreana por Ri Gun, vice-diretor para os assuntos norte- americanos do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coréia do Norte. Paralelamente aos encontros, o secretário de Estado norte- americano, Colin Powell, e o ministro chinês dos Negócios Estrangeiros, Li Zhaoxing, mantiveram uma conversa telefônica para trocar impressões sobre as negociações, adiantaram hoje fontes oficiais. A crise teve início em outubro de 2002 quando Washington acusou a Coréia do Norte de prosseguir um programa nuclear secreto e decidiu suspender os seus fornecimentos de petróleo a Pyongyang. Como resposta, a Coréia do Norte expulsou os inspetores internacionais de armamento nuclear do país e retirou-se do Tratado de Não-Proliferação Nuclear.