Coréia do Norte expulsa 27 estrangeiros com Aids A Coréia do Norte expulsou 27 estrangeiros com Aids e assegurou que o país segue livre da doença, informou neste sábado a imprensa local. A Coréia do Norte é "o único país sobre a Terra que não tem até agora pacientes com Aids", afirmava a edição de 4 de dezembro do Pyongyang Times, um semanário estatal em inglês publicado no país comunista. A agência de notícias sul-coreana Yonhap divulgou neste sábado alguns fragmentos da entrevista realizada pelo semanário com o diretor do Centro de Higiene e Combate às Epidemias, Han Kyong Ho. Havia 27 estrangeiros com análise positiva em seus exames, eles foram enviados a seus países a próprio pedido, disse Han. De acordo com Han, a Coréia do Norte tem aplicado o teste para detectar a Aids em mais de 400 mil pessoas desde 1989 e ninguém, salvo os 27 estrangeiros, apresentou a doença.