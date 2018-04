Coreia do Norte faz mais disparos na zona de exclusão marítima

A Coreia do Norte voltou a realizar nesta quarta-feira, 27, disparos de artilharia na zona de exclusão marítima decretada na terça, perto da fronteira do Mar Ocidental (Mar Amarelo) com a Coreia do Sul, informou a agência sul-coreana Yonhap.

As novas rajadas aconteceram cerca de seis horas após as primeiras realizadas nesta madrugada, quando foram registrados cerca de trinta disparos, que as forças sul-coreanas responderam de forma indireta.

Apesar da condenação sul-coreana aos primeiros disparos, o Exército norte-coreano já tinha advertido que tinha intenção de efetuar outros tiros nesta zona do litoral oeste dos países, durante exercícios militares anuais.

"Ninguém pode questionar estes exercícios planejados, que são efetuados por unidades do Exército em águas do Norte", assinala um comunicado das Forças Armadas de Pyongyang divulgado pela agência estatal norte-coreana KCNA e citado pela Yonhap.

O mesmo comunicado adverte que os disparos "continuarão a acontecer nas mesmas águas no futuro". Seul pediu a Pyongyang que deixe de aumentar a tensão e mostrou seu "descontentamento" pelo fato.

Os disparos "refletem uma atitude muito decepcionante por parte da Coreia do Norte", disse o ministro sul-coreano de Unificação, Hyun In-taek, em declarações publicadas pela agência sul-coreana.

As manobras militares aconteceram perto da linha de fronteira traçada no Mar Ocidental no final da Guerra da Coreia (1950-1953) por tropas da ONU lideradas pelos EUA, não reconhecida por Pyongyang.