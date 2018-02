Coreia do Norte faz novas ameaças a Coreia do Sul A Coreia do Norte está cancelando a linha direta e o pacto de não-agressão que mantinha com a Coreia do Sul, segundo um comunicado divulgado nesta quinta-feira, reiterando ameaças anteriores em reação a votação do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (ONU) que lhe impôs novas sanções por causa do terceiro teste nuclear.