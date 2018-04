Coreia do Norte festeja aniversário de filho de Kim Jong-il

A Coreia do Norte festejou o aniversário do filho do ditador Kim Jong-il, Kim Jong-un, tido como o favorito para suceder o pai no país comunista. A data se tornou feriado nacional, assim como acontece com os aniversários do atual líder e de seu pai, Kim Il-sung.

Na festa, segundo um site sul-coreano, o governo pediu que os norte-coreanos ajudem Kim Jong-un a se tornar o novo líder do país.

Pouco se sabe a respeito do filho de Kim. Especula-se que ele tenha cerca de 20 anos. Segundo Kenji Fujimoto, um antigo sushi man que trabalhava para Kim, o Kim Jong-un teria nascido em 1983.

Ataque simulado

Ontem,Kim Jong-il assistiu esta semana a um ataque simulado com tanques contra a Coreia do Sul durante sua primeira visita do ano a uma base militar.

A televisão estatal norte-coreana exibiu na terça-feira cerca de 60 fotografias da visita de Kim a um quartel militar. Nas imagens, o líder observava tanques próximos a cartazes com nomes de localidades e estradas sul-coreanas.

De acordo com a agência Yonhap, trata-se da primeira ocasião em que o país comunista divulga cenas de uma simulação de um ataque com nomes sul-coreanos nas imagens.