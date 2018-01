Coréia do Norte fortacele programa armamentista Um dia depois de o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, ter exortado outros países a seguirem o exemplo da Líbia e abandonarem o desenvolvimento de armas nucleares, a Coréia do Norte - que recentemente retomou seu programa nuclear - divulgou neste sábado que, pelo contrário, fortalecerá seus programas de armas de dissuasão. Segundo a agência de notícias norte-coreana KCNA, a decisão norte-coreana foi tomada por causa da iniciativa do governo Bush de desenvolver armas nucleares leves - programa para o qual destinou cerca de US$ 15 milhões do orçamento de defesa para 2004. "O governo Bush adotou a política de usar ataques preventivos nucleares contra certos países após chegar ao poder", assinalou a KCNA. "Não é segredo que a Coréia do Norte e outros seis países são alvos (em potencial) dos ataques nucleares preventivos (dos EUA)", acrescentou a agência, sem especificar os outros países. A KCNA também denunciou a medida dos EUA como "uma grave desafio para a luta humana pela paz".