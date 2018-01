Coréia do Norte ignora advertências sobre programa nuclear A Coréia do Norte ignorou hoje as advertências da comunidade internacional sobre sua decisão de reativar uma usina nuclear, fechada há oito anos; acusou os EUA de pirataria por ter capturado esta semana um carregamento de mísseis norte-coreanos destinado ao Iêmen e exigiu desculpas. Segundo Pyongyang, o navio interceptado e depois liberado transportava mísseis que iam ser entregues ao Iêmen com base em "um acordo comercial legal". EUA e a Coréia do Sul intensificaram hoje sua pressão sobre o governo de Pyongyang, para obter uma solução pacífica para a crise.