Coréia do Norte impõe condições para deixar programa nuclear O vice-ministro de relações Exteriores da Coréia do Norte, Kim Gye Gwan, informou que o país está disposto a abandonar seus planos de desenvolver armas nucleares se os Estados Unidos puserem um fim a sua ?política hostil? contra Pyongyang e assentirem em pagar uma compensação pelos danos causados. O comunicado foi feito nesta quarta-feira, durante as conversações entre seis países para resolver a crise norte-coreana. ?Nossos esforços em possuir armas nucleares têm como fim nos proteger da ameaça de ataque dos Estados Unidos. Se os americanos desistirem de sua política de hostilidade contra nós, estaremos preparados para abrir mão de nossos planos", afirma Kim. Pyongyang também incluiu em sua lista de exigências que Washington retire seu pedido para o completo desmantelamento do programa nuclear coreano. Em resposta ao discurso de Kim, o enviado norte-americano, James Kelly, disse que buscas de soluções que assinalem para a superação da crise podem levar a uma nova relação entre Washington e Pyongyang.