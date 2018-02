Coreia do Norte: irmã de líder tem cargo de destaque

A mídia estatal se referiu à Kim Yo Jung como vice-diretora departamental do comitê central do partido nesta quinta-feira. Segundo especialistas, a menção pode significar que o seu papel de apoiar o regime autoritário do irmão tem crescido. O próprio pai dos dois, Kim Jong Il, reservava uma posição de confiança à sua irmã durante o seu governo de 17 anos.

A imprensa do país já havia citado que Kim Yo Jung ocupava uma posição de destaque, mas essa foi a primeira vez que seu cargo foi explicitado. Segundo o especialista Yang Moo-jin, da Universitade de Estudos sobre a Coreia do Norte, em Seul, o cargo de Kim Yo Jung é equivalente ao de vice-ministro de gabinete. Para ele, o anúncio da posição dela é um sinal de que o governo está confiante o suficiente para apresentá-la como uma importante peça de liderança.

Cheong Seong-chang, um analista do instituto Sejong, também na Coreia do Sul, afirma que a irmã do líder deve ter maior influência que outros norte-coreanos com a mesma posição, já que pertence à família Kim. Para ele, colocá-la em uma posição de importância, Kim Jong Un segue fortalecendo o seu controle sobre a elite da Coreia do Norte. Fonte: Associated Press.