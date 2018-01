Coréia do Norte: Kim Jong-il se casa pela quarta vez O número um do regime norte-coreano Kim Jong-il casou-se pela quarta vez, informou neste domingo a agência de imprensa sul-coreana Yonhap. A escolhida é Kim Ok, que foi sua secretária particular. Ok, de 42 anos, diplomada em piano na Universidade de Pyongyang, se tornou secretária de Kim Jong-il, de 64 anos, no começo dos anos 80. "Ela é a primeira-dama da Coréia do Norte", declarou a Yonhap uma fonte governamental anônima, informada sobre a família presidencial do Norte. Kim Ok acompanharia ao dirigente norte-coreano em todas as suas viagens. Kim Jong-il teve três esposas, todas falecidas. Ok Yong-hui, uma ex-bailarina, morreu de câncer em agosto de 2004; Sung Hae-rim, ex-atriz, de doença cardíaca, em Moscou, em 2003; e Kim Young-sook, falecida nos anos 70 por causas desconhecidas.