Coreia do Norte: Kim Jong-un é promovido a 'marechal' O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, foi promovido a "marechal" do Exército, a mais alta classificação oficial militar do país, informou hoje a imprensa estatal norte-coreana. Com a denominação de "comandante supremo do Exército", Kim consolida seu poder no regime comunista desde que assumiu o posto em dezembro de 2011, após a morte de seu pai Kim Jong-il.