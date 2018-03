Coréia do Norte lança mísseis ao mar, diz agência sul-coreana A Coréia do Norte lançou dois mísseis de curto alcance no mar Amarelo na terça-feira, em uma operação considerada parte de um treinamento militar comum, informou a agência de notícias Yonhap citando uma autoridade sul-coreana na quarta-feira (horário local). "Estamos cientes de que a Coréia do Norte lançou dois mísseis de curto alcance na tarde do dia 7 de outubro no mar (Amarelo)", disse uma autoridade sul-coreana não identificada segundo a Yonhap. "O lançamento parece fazer parte de um exercício militar comum". Potências regionais estão tentando preservar um acordo assinado entre seis países para encerrar o programa nuclear da Coréia do Norte, depois que Pyongyang informou que iria parar de desativar suas instalações nucleares e que começaria a reconstruí-las. O Ministério da Defesa da Coréia do Sul não quis confirmar a informação. "A Coréia do Norte declarou uma ordem de não-navegação (no mar Amarelo) antes do lançamento do míssil", afirmou a autoridade. (Reportagem de Yoo Choonsik e Jack Kim)