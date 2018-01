Coréia do Norte lança míssil no Mar do Japão A Coréia do Norte lançou na manhã desta terça-feira um míssil no Mar do Japão, segundo denúncia do Ministério das Relações Exteriores japonês. O míssil, que seria do tipo terra-navio, caiu no mar. Esta é a terceira vez, em pouco mais de um mês, que o Japão acusa lançamentos de mísseis por parte da Coréia do Norte. Nas duas outras vezes, a Coréia do Norte reconheceu que havia realizado "testes militares". Logo após a denúncia japonesa, um porta-voz do Estado Maior sul-coreano disse que uma investigação sobre o incidente mostra, por ora, que a Coréia do Norte "não lançou nenhum míssil".