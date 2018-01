Coréia do Norte lança ofensas contra Rumsfeld O governo da Coréia do Norte ofendeu o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Donald Rumsfeld, através da agência de notícias oficial do país. Entre outras imprecações, o governo chamou Rumsfeld de ?psicopata?, ?homem estúpido?e ?iletrado político?. Donald Rumsfeld disse ontem a empresários americanos e sul-coreanos que a Coréia do Norte ainda veria o fim de sua ditadura. Na resposta oficial, a agência de notícias norte coreana afirmou que ?suas colocações apenas provam que ele é nada mais que um iletrado político?. Além disso, as palavras do secretário americano seriam ?o choro desesperado de um psicopata no leito de morte?. A Coréia do Norte é motivo de um impasse internacional a respeito de seu arsenal nuclear. O país assume que produz armas atômicas, mas não aceita a pressão dos Estados Unidos pelo fim do programa, alegando que apenas se protege de um suposto plano de ataque americano.