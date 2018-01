Coreia do Norte lança quatro mísseis no mar A Coreia do Norte lançou na quinta-feira quatro mísseis de curto alcance no mar ao largo da costa leste da península coreana. O Ministério de Defesa da Coreia do Sul disse que os disparos parecem ter ocorrido às 17h42 do horário local nas colinas de Kittae-Ryong, na região sudeste da Coreia do Norte, mas acrescentou que não poderia fornecer mais detalhes até a manhã de sexta-feira.