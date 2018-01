Coreia do Norte lança mísseis de curto alcance, dizem EUA

SEUL - O governo da Coreia do Norte disparou nesta sexta-feira, 25, diversos mísseis de curto alcance no mar, no que parece ser o mais recente teste do programa balístico e nuclear de Pyongyang.

Segundo o Estado Maior sul-coreano, os projéteis saíram do litoral norte-coreano e voaram por 250 quilômetros. Autoridades militares de Seul e dos Estados Unidos estão analisando o lançamento.

Os disparos ocorrem semanas depois do último avanço no programa nuclear norte-coreano, que agora consegue miniaturizar ogivas nucleares para mísseis balísticos intercontinentais (ICBM).

Após a descoberta do avanço, o presidente americano, Donald Trump, prometeu reagir com “fogo e fúria”, enquanto líder norte-coreano Kim-Jong prometeu atacar a Ilha de Guam, que pertence aos EUA. / AP e REUTERS