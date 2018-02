Coreia do Norte liberta um dos três americanos presos no país

Washington - O Departamento de Estado americano anunciou nesta terça-feira, 21, que Jeffrey Fowle, um dos três americanos mantidos presos na Coreia do Norte, foi libertado.

Segundo a porta-voz do Departamento Marie Harf, Fowle estava a caminho de casa na tarde desta terça-feira após negociações permitirem que ele deixasse Pyongyang. Fowle vive em Miamisburg, Ohio. Harf disse que os Estados Unidos ainda estão tentando libertar os outros americanos Matthew Miller e Kenneth Bae.

Jornalistas da agência Associated Press in Pyongyang disseram ter visto um avião do governo americano na capital norte-coreana nesta terça-feira. Washington tem tentado por meses mandar um enviado de alto nível para a Coreia do Norte para negociar a libertação dos três homens.

Analistas afirmam que a Coreia do Norte já usou a detenção de americanos, no passado, como moeda de troca nas negociações com os EUA sobre seu programa nuclear e de mísseis, acusação que Pyongyang nega. / ASSOCIATED PRESS