Coréia do Norte modernizará local de testes de míssil--jornal A Coréia do Norte está modernizando as instalações de um local usado em testes de mísseis para realizar um possível novo lançamento de mísseis de longo alcance, de acordo com uma reportagem publicada nesta quinta-feira, citando fontes do governo do país. A reportagem acontece logo depois da Coréia do Norte ter declarado que estava desistindo do acordo que previa seu desarmamento nuclear em troca da ajuda de potências. O país está restaurando o reator que enriquece urânio que pode ser usado para a produção de bombas nucleares. Um enviado norte-americano foi a Pyongyang na quarta-feira para tentar retomar o pacto. "A Coréia do Norte substituiu o guindaste de torres que fez o lançamento e agora está melhorando a estabilidade dos mísseis, reforçando os suportes", disse o jornal Dong-a Ilbo, citando uma fonte. A fonte do governo também teria dito que um sistema para abastecer os mísseis com combustível está sendo construído e servirá para ajudar a Coréia do Norte a reduzir o tempo necessário para preparar um míssil a ser lançado. A instalação está sendo construída em Musudan-ri, local usado em lançamentos anteriores e localizado na costa leste do país. O teste do míssil multiestágio Taepodong-2, cujo alcance é de 3.500 a 4.300 quilômetros, foi realizado ali. A agência de inteligência sul-coreana não pôde confirmar a reportagem. A Coréia do Norte lançou o Taepodong-2 pela última vez em julho de 2006, mas o míssil falhou e foi destruído alguns segundos depois do disparo. (Por Jack Kim)