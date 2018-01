Coréia do Norte não é alvo militar, diz ministro britânico A Coréia do Norte não é um alvo militar potencial das forças anglo-americanas, apesar das alegações de Washington de que Pyongyang teria confirmado a posse de armas nucleares, declarou o secretário (ministro) de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Jack Straw. Questionado pela rádio britânica BBC sobre possíveis planos da aliança anglo-americana para atacar a Coréia do Norte da mesma forma que aconteceu com o Iraque, Straw foi enfático: "Não. E espero que ninguém o faça. Nós não esgotamos as possibilidades diplomáticas neste caso." Ontem, uma fonte ligada ao alto escalão do governo americano garantiu que o líder da comitiva norte-coreana em Pequim disse ao subsecretário de Estado dos EUA, James Kelly, que seu país possui armas nucleares e realizará testes, exportará ou até mesmo as utilizará, de acordo com as ações de Washington. O comentário teria sido feito pelo enviado norte-coreano Ri Gun a Kelly durante uma reunião social realizada após negociações formais sobre o programa de armas da Coréia do Norte, revelou a fonte. Apesar da ameaça potencial representada pela capacidade nuclear norte-coreana, Straw disse à BBC que os países em negociação com Pyongyang precisam ser "bastante pacientes". Segundo ele, a Coréia do Norte fez ameaças que não se confirmaram. "A boa notícia é que hoje existe uma arquitetura por meio da qual Coréia do Norte e Estados Unidos estão em negociações, sob os auspícios da China. Não há ninguém, em nenhum dos lados da Península Coreana, que se beneficiará com uma corrida por armas nucleares", afirmou.