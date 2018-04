Coreia do Norte nega culpa por acidente com navio

Em nota divulgada pela agência de notícias estatal da Coreia do Norte, uma autoridade militar que não foi identificada afirmou que Seul está espalhando rumores para fortalecer a posição do partido da situação sul-coreana antes das eleições e para agravar as sanções internacionais impostas aos norte-coreanos. "Aqueles que promovem a guerra estão ficando cada vez mais explícitos em seus movimentos para ligar o acidente ao Norte, embora o acidente tenha sido causado por culpa deles", acrescentou.

O comentário marcou a primeira resposta oficial da Coreia do Norte ao naufrágio do Cheonan. Anteriormente, reportagens da mídia sul-coreana afirmaram que as autoridades norte-coreanas garantiram à China não haver envolvimento da Coreia do Norte no desastre.

Seul não culpou abertamente a Coreia do Norte pelo ocorrido, mas o investigador sul-coreano Yoon Duk-yong, encarregado de analisar o incidente, afirmou na sexta-feira que a causa da explosão provavelmente foi externa. As autoridades sul-coreanas não descartaram a possibilidade de uma mina ou de um torpedo ter atingido o navio, que no momento da explosão patrulhava uma área fronteiriça entre as duas Coreias. As informações são da Associated Press.