Coréia do Norte oferece tecnologia de mísseis à Nigéria A Coréia do Norte ofereceu-se para compartilhar sua tecnologia de mísseis com a Nigéria. Espera-se que os dois países firmem um acordo preliminar de cooperação em breve, informou um porta-voz nigeriano, Onukaba Ojo. Segundo ele, ainda não há detalhes sobre o tipo de míssil oferecido. O anúncio deve causar preocupação em Washington. Recentemente, os EUA interceptaram o envio de mísseis norte-coreanos para o Iêmen.